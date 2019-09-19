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"Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин "поставил крест" на возможности того, что война на Донбассе может скоро закончиться.
Громкое заявление о войне Пушилин сделал в ходе визита в еще одну кремлевскую "республику" - непризнанную Южную Осетию, передает Диалог.UA.
Ставленник Кремля Денис Пушилин уверен, что "в ближайшей перспективе" окончания кровопролитной войны на Донбассе не будет. "Так можно судить, исходя из того поведения, которое мы видим со стороны новых украинских властей", - пожаловался главарь террористов.
Он заявил, что новые власти Украины якобы "повторяют путь Порошенко". "Иллюзии заканчиваются, все срывается", - выдал главарь "ДНР".
Такое громкое заявление Пушилин сделал после последней встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором Киев не поддался на шантаж Москвы со скандальной "формулой Штайнмайера".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Минск, Пушилин, заявление
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