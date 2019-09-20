Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум

20.09.2019 21:10

На неподконтрольной Украине части Луганщины за нарушение тишины теперь грозит административная ответственность. Об этом сообщается в так называемом «законе ЛНР» «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики», который сегодня приняли «депутаты ЛНР».

В тексте так называемого «документа» сказано, что «административная ответственность предусмотрена за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан». «Законопроект закрепляет конкретный перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, совершение которых может повлечь за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики, а также объекты, на территории которых запрещено совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан».

Источник : https://donpress.com/