Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум

20.09.2019 21:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

На неподконтрольной Украине части Луганщины за нарушение тишины теперь грозит административная ответственность. Об этом сообщается в так называемом «законе ЛНР» «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики», который сегодня приняли «депутаты ЛНР».

В тексте так называемого «документа» сказано, что «административная ответственность предусмотрена за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан». «Законопроект закрепляет конкретный перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, совершение которых может повлечь за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики, а также объекты, на территории которых запрещено совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан».

Источник : https://donpress.com/



Теги: Донбасс, ответственность, шум, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх