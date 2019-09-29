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Архив - Донецкая область

После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных

29.09.2019 21:30
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После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области планируют провести «перепись населения», а после «переписи» проверку полученных данных.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» собираются провести на временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 по 14 октября 2019 года «перепись населения». Людей будут «переписывать» путем поквартирного обхода или явки граждан на «участки переписи». При этом вопросы «переписи» включают получение ряда личных данных граждан, не имеющих отношения к формированию «бюджета» и другим экономическим категориям.
Однако, сразу после «переписи» с 15 по 18 октября 2019 года будет проводится «выборочный контрольный обход» с целью проверки правильности учета.
На сегодняшний день жителей временно оккупированных территорий терроризируют смс-сообщениями с требованиями «исполнить долг», «принять участие в переписи» и «дать ПРАВИЛЬНЫЕ ответы» на вопросы переписчиков. Жители временно оккупированных территорий выражают недовольство и многие не собираются принимать участие в происходящем.



Теги: Донбасс, Донецкая область, проверка, оккупация, перепись населения, ДНР
 
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