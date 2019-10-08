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Архив - Донецкая область

Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы

08.10.2019 17:06
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Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы

Главарь «ДНР» Денис Пушилин прибыл с визитом в непризнанную республику Абхазия.

Об этом сообщили в так называемой пресс-службе главаря ОРДО, передает donpress.

Представители НВФ отметили:

«Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл сегодня с визитом в Абхазию. Он примет участие в инаугурации избранного на второй срок президента Республики Рауля Хаджимбы».



Теги: Донбасс, президент, инаугурация, Абхазия, ДНР, Пушилин, НВФ
 
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