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Социологи назвали причины, по которым переселенцы посещают ОРДЛО

10.10.2019 13:55
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Социологи назвали причины, по которым переселенцы посещают ОРДЛО

По данным отчета Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), переселенцы едут на оккупированные территории для посещения и содержания жилья (74%), посещения друзей или семьи (52%), перевозки имущества (21%), сообщает Ноаое Время.
Также в перечне особые события, такие как свадьба и похорон (10%), исследование возможности возвращения (4%), операции с имуществом — продажа, аренда (3%), другое (1%). Не ответили на вопрос 1% респондентов.
В то же время, среди причин, по которым переселенцы не посещают оккупированный Донбасс, опасность для жизни (47%), отсутствие необходимости (33%), отсутствие финансовых возможностей (23%), здоровье (16%), политические мотивы (17%), отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников (9%), другое (2%). 5% переселенцев отказались отвечать на вопрос.



Теги: Донбасс, социология, переселенцы, ОРДЛО
 
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