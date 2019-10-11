Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту

11.10.2019 10:36

Оккупированная Макеевка последний год живет в постоянной панике. Город регулярно сотрясают очень мощные таинственные землетрясения. Оккупанты не говорят, что является их причиной. Ситуация сложилась критическая.

Внимание на панические сообщения сепаратистских ресурсов Макеевки обратил в Twitter украинский журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA. О серьезных землетрясениях в оккупированной Макеевке одним из первых сообщил сепаратисткий Telegram-канал "В Макеевке | В Донецке | Новости |". Он обратил внимание на сотни жалоб жителей города в соцсетях: "Только что дом опять тряхнуло хорошенько", "Каждый день по ночам в основном трусит, ажиотаж с этой темой прошел, и опять началось", "Пи**ец! Так скоро и потолок на голову упадет", "48-й квартал регулярно трясет", "Очередная тряска". Ресурс уверяет, что таких сообщений макеевчан в соцсетях уже тысячи накопилось за последний год. Какое-то время назад народ "прижал к стенке" оккупантов. Те ничего не объяснили, однако тряска прекратилась, правда, ненадолго. Вскоре все возобновилось. "Власти все так же продолжают молчать и не реагировать даже на десятки официальных коллективных жалоб, писем. Ждут, пока, не дай Бог, случится масштабная катастрофа", - предупреждает Telegram-канал. Он отметил, что Макеевка уже пишет жалобы в Кремль Владимиру Путину, однако тому их проблемы оказались не интересны - никакого ответа нет. Недавние поклонники "русского мира" уже грозят оккупантам бунтом. "Это, б**дь, какое то издевательство! Если вы, никчемные правители, все же не виновны в происходящем и ничего не можете сделать, поднимайте, пожалуйста, свои жирные попы, вызывайте толковых геологов, МЧС с РФ с сейсмологическим оборудованием, спецов, решайте проблему, делайте уже хоть что-то, пока не погибли люди, пока жители пос. Объединенный не ушли под землю, или пока не собрались и не взяли штурмом администрацию Пушилина!" - грозятся сепаратисты. Они жалуются, что местным пропагандистам оккупанты категорически запретили рассказывать о произошедшем. Им грозят увольнением и даже уголовными делами. "37-й год отдыхает, за попытку журналистов написать и осветить даже малейшую проблему в жизни нашего города грозят увольнением с работы, обвиняют тут же в работе на СБУ, ЦРУ, Моссад, угрожают подвалом, физической расправой или сфабрикованным уголовным делом. Вот такая она, концертно-народная "республика"", - плачутся сепаратисты. Казанский шокирован тем, что происходит в Макеевке. "В ОРДЛО совсем уже апокалипсис какой-то, землетрясения в Макеевке... Не удивлюсь, если там скоро из земли полезут гигантские черви или Макеевка просто провалится прямо в ад", - отметил он.