Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинские патриоты подняли в небо тысячи листовок: обещано впечатляющее видео

14.10.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские патриоты подняли в небо тысячи листовок: обещано впечатляющее видео

Вчера, накануне Дня защитника Украины, активисты и патриоты запустили в небо три ящика с большим количеством листовок. Об этом в Twitter сообщил один из организаторов акции.

«З трьох місць на Донецьк були запущені такі листівки. Якщо усе норм, згодом буде відео, як вони розсипаються)», — сказано в публикации.

Автор отметил, что сегодняшняя акция — это результат усилий — «робота, кошти, фізична і матеріальна допомога» — большого количества людей, которым небезразлична судьба Украины.

На листовках написано следующее: «Я шахтер, я выбираю Украину!», «Мы завжди напоготові», «Зі святом Покрова».

Также сегодня, 13 октября, жители неподконтрольного Донецка наблюдали в небе огромный флаг Украины, отправленный из Марьинки на желто-голубых воздушных шарах те ми же украинскими патриотами.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, листовка, патриоты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх