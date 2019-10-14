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Украинские патриоты подняли в небо тысячи листовок: обещано впечатляющее видео
Вчера, накануне Дня защитника Украины, активисты и патриоты запустили в небо три ящика с большим количеством листовок. Об этом в Twitter сообщил один из организаторов акции.
«З трьох місць на Донецьк були запущені такі листівки. Якщо усе норм, згодом буде відео, як вони розсипаються)», — сказано в публикации.
Автор отметил, что сегодняшняя акция — это результат усилий — «робота, кошти, фізична і матеріальна допомога» — большого количества людей, которым небезразлична судьба Украины.
На листовках написано следующее: «Я шахтер, я выбираю Украину!», «Мы завжди напоготові», «Зі святом Покрова».
Также сегодня, 13 октября, жители неподконтрольного Донецка наблюдали в небе огромный флаг Украины, отправленный из Марьинки на желто-голубых воздушных шарах те ми же украинскими патриотами.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, листовка, патриоты
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