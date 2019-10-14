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В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек
На неподконтрольной Украине части Донецкой области отменяется курсирование электричек из-за низкого пассажиропотока. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.
Так, с 20 октября текущего года в связи с низкой населенностью и для уменьшения эксплуатационных расходов отменяется курсирование следующих пригородных поездов:
№ 6111 сообщением Донецк-Мандрыкино отправлением из Донецка в 17.40 прибытием в Мандрыкино в 18.21;
№ 6112 сообщением Мандрыкино-Донецк отправлением из Мандрыкино в 18.51 прибытием в Донецк в 19.30;
№ 6907 сообщением Иловайск-Ларино отправлением из Иловайск 15.47 прибытием в Ларино в 16.50;
№ 6016 сообщением Ларино-Иловайск отправлением из Ларино 18.16 прибытием в Иловайск в 19.24;
№ 6255 сообщением Иловайск-Каракуба отправлением из Иловайск 18.18 прибытием в Ларино в 19.40;
№ 6256 сообщением Каракуба-Иловайск отправлением из Ларино 20.20 прибытием в Иловайск в 21.41;
№ 6134 сообщением Менчугово-Новый Свет отправлением из Менчугово в 16.40 прибытием в Новый Свет в 17.02;
№ 6135 сообщением Новый Свет-Менчугово отправлением из Нового Света 17.30 прибытием в Иловайск в 17.55;
№ 6105 сообщением Никитовка-Горловка отправлением из Никитовки в 14.30 прибытием в Горловку в 14.50;
№ 6106 сообщением Горловка-Никитовка отправлением из Горловки 18.05 прибытием в Никитовку в 18.25;
№ 6503 сообщением Дебальцево-Мануиловка отправлением из Никитовки в 18.07 прибытием в Мануиловку в 19.00;
№ 6504 сообщением Мануиловка-Дебальцево отправлением из Мануиловки 19.30 прибытием в Никитовку в 20.22.
Теги: Донбасс, отмена, электричка, ДНР, ОРДО
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