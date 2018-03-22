В «ДНР» Захарченко отменит комендантский час на Пасху

22.03.2018 18:26

В отдельных районах Донецкой области на ночь Пасхи будет отменен комендантский час. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН, передает novosti.dn.ua.

Ограничения на передвижения в ночное время не будут действовать с 23:00 7 апреля до 05:00 8 апреля 2018 года. Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко объяснил это необходимостью жителей посетить церковь.

«Отмена комендантского часа будет на Пасху. Люди спокойно смогут сходить в церковь», – сказал он.