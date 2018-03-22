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В «ДНР» Захарченко отменит комендантский час на Пасху
22.03.2018 18:26
В отдельных районах Донецкой области на ночь Пасхи будет отменен комендантский час. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН, передает novosti.dn.ua.
Ограничения на передвижения в ночное время не будут действовать с 23:00 7 апреля до 05:00 8 апреля 2018 года. Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко объяснил это необходимостью жителей посетить церковь.
«Отмена комендантского часа будет на Пасху. Люди спокойно смогут сходить в церковь», – сказал он.
Теги: Донбасс, Пасха, отмена, комендантский час, ДНР, Захарченко
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