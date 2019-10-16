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Архив - Донецкая область

Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны

16.10.2019 21:48
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Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что выход временно оккупированных территорий Донбасса из рублевой зоны сложно реализуем.

Комментируя инициативу, которую озвучил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, в интервью OBOZREVATEL он отметил:

«Что касается возвращения в гривневую зону, то такие тезисы звучали неоднократно. Я их понимаю и поддерживаю. Но надо быть реалистами. Я не думаю, что на сегодняшний день подобные шаги реальны».

По его мнению, процесс обеспечения ОРДО гривневой массой очень сложный:

«Потому что обеспечение гривневой массой оккупированных территорий — это процесс, сложный и с точки зрения реализации, и неоднозначный с точки зрения политики».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, рубль, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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