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Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что выход временно оккупированных территорий Донбасса из рублевой зоны сложно реализуем.
Комментируя инициативу, которую озвучил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, в интервью OBOZREVATEL он отметил:
«Что касается возвращения в гривневую зону, то такие тезисы звучали неоднократно. Я их понимаю и поддерживаю. Но надо быть реалистами. Я не думаю, что на сегодняшний день подобные шаги реальны».
По его мнению, процесс обеспечения ОРДО гривневой массой очень сложный:
«Потому что обеспечение гривневой массой оккупированных территорий — это процесс, сложный и с точки зрения реализации, и неоднозначный с точки зрения политики».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, рубль, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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