Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»

17.10.2019 14:52

Нормандский формат невозможен без определенных стараний всех сторон

Об этом в видеоинтервью Politeka заявил общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, при этом, добиться мирного процесса на Востоке страны без Нормандского формата невозможно. После переговоров украинский парламент в любом случае будет обязан принять ряд законов по Донбсассу, но в украинском парламента пока что нет достаточного количества голосов для принятия этих законов.

«Это все значит, что велика вероятность замораживания конфликта на Донбассе с неопределенным его статусом, с открытой границей на неопределенный строк. Поэтому нечего даже говорить сейчас про формулу Штайнмайера, например», — говорит Спивак.

Украинцы в вопросе решения конфликта на Востоке страны должны чувствовать – сейчас не происходит ровным счетом ничего, считает эксперт. Если не будет ни формулы Штайнмайера, ни Нормандского процесса — все равно нужно понимать, что в Украины не получится в одиночку решать этот вопрос.

Напомним, Богдан Яременко, глава комитета по внешней политике, считает, что в Нормандском формате должен рассматриваться весь комплекс мирного урегулирования: прекращение огня на Донбассе, отвод войск, обмен пленными и контроль за границей.

«Поэтому Зеленский пытается ускорить его проведение», — отметил депутат. При этом он считает, что президент понимает — переговоры нужно вести непосредственно с Россией. В то же время, Украине нужна помощь союзников, чтобы справится с опытными российскими переговорщиками.

По словам Яременко, президент уже озвучил другой стороне красные линии, за которые он не собирается переступать. «Мы называем это формулой Зеленского — не закреплять в Конституции особого статуса для Донбасса, проведения местных выборов на всей территории Украины при достижении условий безопасности.

Установление безопасности должно опережать политическую часть переговоров», — добавил Яременко.