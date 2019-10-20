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В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов
20.10.2019 19:48
В "ДНР" ввели штраф для выпускников государственных вузов, если те откажутся отработать 3 года по направлению, передает Donbass.live.
Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.
В договоре о целевом обучении студента будет предусмотрен минимальный срок, составляющий три года, в течение которого выпускник должен будет осуществлять трудовую деятельность в государственной организации.
Если выпускник отказывается работать на предприятии, то он должен будет выплатить сумму затраченную госпредприятием на его обучение.
Теги: Донбасс, труд, ДНР, выпускники, вузы
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