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Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем"
Власти Украины не должны отдавать приказ ВСУ отвести силы на линии разграничения на Донбассе, а требовать, чтобы гибридная армия Российской Федерации вывела своих наемников и боевиков, освободив наши территории.
Военнослужащий морской пехоты 503-го батальона под с позывным "Дизайнер" высказался относительно отвода войск на Донбассе, на который согласилась Украина в рамках выполнения "формулы Штайнмайера", призвав Главнокомандующего Владимира Зеленского не делать этого, передает Диалог.UA.
Об этом боец ВСУ рассказал в эксклюзивном интервью "24 каналу".
"Удобно быть против войны, когда ты ее видишь только с экрана телевизора. Я категорически против прекращения огня, наоборот, только за наступление наших войск.
Это сложно, но возможно", - уверен "Дизайнер". Более того, морпех 503-го батальона убежден, что ни при каких условиях власти Украины и конкретно президент Владимир Зеленский не должны отводить украинские войска на Донбассе.
Напротив, Киев должен в жесткой форме требовать, чтобы Россия освободила оккупированные территории По его мнению, тактика ведения войны против гибридной армии Российской Федерации должна сводится к лозунгу: "Видишь врага – стреляй".
"Отвод украинских войск неприемлем! Спросите себя, стоит ли отдавать захватчику родную землю, на которой ребята почти ежедневно проливают кровь и гибнут от пуль захватчика, защищая каждый метр своей, нашей Украины?!" – добавил военнослужащий ВСУ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ВСУ, отвод, Зеленский
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