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В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка
Российский пропагандистский аппарат усиливает информационное давление на жителей временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса.
Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Минобороны Украины сообщил полковник Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки, передает donpress.
Так, за счет финансовой и идеологической поддержки из РФ возросла активность различных общественных движений и организаций пророссийской, направленности, распространяющих ложную информацию об Украине.
«В частности, с начала октября этого года под видом агитации за создание так называемого «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» интенсивно распространяется недостоверная и искаженная информация, в том числе слухи о возобновлении активных боевых действий подразделениями Объединенных сил и выход Украины с переговоров в «нормандском формате», — сообщил Максим Праута.
Он отметил, что таким образом местные «власти» пытаются отвлечь внимание жителей ОРДЛО от накопившихся социально-экономических проблем, которые все больше обостряются. Среди прочего, рассказал полковник, скрывается резкое увеличение заболеваемости туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями как среди местных жителей, так и среди представителей незаконных вооруженных формирований.
Теги: экономика, Донбасс, разведка, переговоры, Минобороны, ОРДЛО, заболевания, нормандский формат, ООС
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