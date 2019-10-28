Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе

28.10.2019 20:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе

В «серой зоне» Донбасса после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, в которых будут находиться украинские пограничники, полиция и местные органы власти. Об этом сообщил командующий операцией Владимир Кравченко в ответе на запрос Донбасс.Реалии.

Так, по словам Кравченко, разведение войск включает следующие пункты:

— разведение начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, затем — еще на четырех участках, а после — по всей линии соприкосновения;

— процесс разведения займет 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения;

— после отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий;

— войска будут отводиться на расстояние около двух километров, в «серой зоне» окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся полицейские, нацгвардейцы и пограничники, также продолжат работу социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, войска, разведение, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх