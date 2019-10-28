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В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе
В «серой зоне» Донбасса после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, в которых будут находиться украинские пограничники, полиция и местные органы власти. Об этом сообщил командующий операцией Владимир Кравченко в ответе на запрос Донбасс.Реалии.
Так, по словам Кравченко, разведение войск включает следующие пункты:
— разведение начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, затем — еще на четырех участках, а после — по всей линии соприкосновения;
— процесс разведения займет 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения;
— после отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий;
— войска будут отводиться на расстояние около двух километров, в «серой зоне» окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся полицейские, нацгвардейцы и пограничники, также продолжат работу социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, войска, разведение, ООС
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