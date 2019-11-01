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В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ
01.11.2019 14:51
Во временно оккупированном н.п. Иловайск представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Представитель местной общины в н. п. Иловайск (не подконтрольный правительству, 30 км к югу от Донецка) отказался предоставить СММ информацию о жертве среди гражданского населения».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Иловайск, информация, отказ, община, ОБСЕ, жертва
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