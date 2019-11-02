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Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты
02.11.2019 14:12
Киев находится на втором месте по уровню средней зарплаты, наибольшая средняя зарплата по Украине - в городе Мариуполе.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает from-ua.
"Где наибольшая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харьков и Одесса делят четвертое и пятое места (почти одинаковые зарплаты)", - отметил он.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, министр, Киев, Мариуполь, зарплата
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