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Под Мариуполем открыли новый пляж
09.12.2019 10:00
Под Мариуполем в поселке Юрьевка открыли новый отремонтированный пляж. Как сообщает Мангушская райадминистрация, его создание было инициативой местных жителей, передает Depo.Донбасс.
Они подготовили соответствующий мини-проект "Лазурное побережье для всех", который получил финансирование от Программы ООН по восстановлению и развитию мира.
Так, по периметру общественного пляжа оборудован теневой навес с лавочками, установлены восемь шезлонгов с подставкой для ног, есть и другие укрытия от солнца.
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, пляж
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