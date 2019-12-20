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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря
20.12.2019 10:30
Сегодня утром, 20 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10545 человек и 1180 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9290 человек и 1435 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9880 человек и 1715 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3820 человек и 775 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 14005 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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