Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря

20.12.2019 10:30

Сегодня утром, 20 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10545 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9290 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9880 человек и 1715 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3820 человек и 775 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 14005 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.