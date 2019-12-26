Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря

26.12.2019 09:30

Все КПВВ на линии размежевания функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Госпогранслкжба Украины.

В общем через КПВВ последовало 36,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» - 9140 человек и 1090 транспортных средств;

«Марьинка» - 7810 человек и 1170 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7450 человек и 1580 транспортных средств;

«Гнутово» - 2510 человек и 630 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 9513 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 10/55; «Марьинка» - 0/90; «Новотроицкое» - 30/30; «Гнутово» - 25/20.