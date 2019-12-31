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Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков
"Радио Свобода" опубликовала список пленных, кого до сих пор не вернули на родину.
гражданские:
Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР", схвачен среди родного Кальмиусского 15 июля 2017 и приговорен так называемым "судом" группировки на 10 лет тюрьмы за "шпионаж". Сейчас вроде содержится в Макеевке.
Виталий Демьяненко - 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 среди Донецкая вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка "ДНР" публично ни разу не сообщало о нем.
Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов - школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от группировки "ДНР" сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.
На следующий день после обмена 29 декабря 2019 главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Отпустили или нет подростков - неизвестно.
Сергей Русинов - 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации), "осужденный" группировкой "ЛНР" до 6 лет тюрьмы за "разжигание розни" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас удерживается на территории Славяносербского исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области.
Вадим Дреева - пропавший в апреле 2019 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что человек имеет инвалидность 2-й группы
Роман Сагайдак - похищен в июне 2017 в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 обвинен группировкой "ЛНР" в "разбое, который нанес непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.
военные:
После обмена 29 декабря один из 12 заявленных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену у России, в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов с 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки "ДНР" 22 мая 2019 года.
Журналистка "медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила "придержать" на оккупированной части Донбасса.
В частности, это:
Виталий Чмиль - боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018.
Андрей Качиньский - боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, пленный 29 декабря 2018. В январе 2019-го группировки "ДНР" опубликовало видео с Качиньским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс пошел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.
Станислав Панченко - боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019. Через три дня группировка "ДНР" распространило видео его "допроса", где военный рассказал якобы о беспорядке и пьянство в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.
Николай Гриненко - боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним также группировки "ДНР" распространило пропагандистское видео, более чем через неделю после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну чтобы зарабатывать. Собратья заявили, что на Гриненко осуществлялся "колоссальный психологическое давление".
Игорь Мирончук - боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентацию на местности после контузии. С ним также "ДНР" распространило видео, на котором он наговаривал на свою мотивацию и состояние дел в ВСУ. "Друзья и собратья Игоря объясняют это моральным давлением, которому он подвергается в плену", - прокомментировали в бригаде.
По информации представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерии Лутковской в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.
Теги: список, плен, ОРДЛО
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