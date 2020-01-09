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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января
Сегодня, 9 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 января линию разграничения через КПВВ пересекли 35,5 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8550 человек и 985 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7950 человек и 1330 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7325 человек и 1300 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2975 человек и 630 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8750 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 170 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/20;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Юра: «6:15. Каргилл. Выезд из Донецка: основная до спуска с моста; льготная: меньше машин на 20»;
Владимир: «8:40. Каргилл в Украину. Машин 100».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Денис: «9:00. Новотроицкое в Донецк. Очередь между знаками "30" и "50". Движение есть».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
«Администратор»: «8:45. Октябрь в Мариуполь. Общая перед камышами на знаке "Куликово". По дороге. Для порядку спросили: с регистрацией все нормально (не взирая что стоят номера днр)? Поменяли стоим в очереди».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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