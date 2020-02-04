Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля

04.02.2020 10:00

Сегодня, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 31,2 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7625 человек и 945 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6085 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5910 человек и 1170 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2060 человек и 435 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9535 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 205 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «7:20. Марьинка в Донецк общая 40, льгота 25»;

Viktor: «7:38. Каргилл. Общая на спуске, льгота – почти до спуска. Пеших – не видно. Стоит ГАИ, к посту не пропускают».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «4:55. Еленовка в Мариуполь очередь до первого туалета уже, льгота до поворота в Докучаевск. Дорога скользкая, посыпана щебнем только правая полоса»;

«Jujik»: «5:29. Это приблизительно машин 80 до вагончиков полиции, но уже больше значительно, темно – не видно. Я в 4:20 приехал, стою в начале».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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