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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля
Сегодня, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 31,2 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7625 человек и 945 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6085 человек и 1110 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5910 человек и 1170 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2060 человек и 435 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9535 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 205 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «7:20. Марьинка в Донецк общая 40, льгота 25»;
Viktor: «7:38. Каргилл. Общая на спуске, льгота – почти до спуска. Пеших – не видно. Стоит ГАИ, к посту не пропускают».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Jujik»: «4:55. Еленовка в Мариуполь очередь до первого туалета уже, льгота до поворота в Докучаевск. Дорога скользкая, посыпана щебнем только правая полоса»;
«Jujik»: «5:29. Это приблизительно машин 80 до вагончиков полиции, но уже больше значительно, темно – не видно. Я в 4:20 приехал, стою в начале».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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