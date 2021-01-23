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На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-19
23.01.2021 10:00
Люди, которые следуют из ОРДО, уже знают о возможности сдать экспресс-тест и фактически не находится на самоизоляции, поэтому чаще обращаются в медпункт на КПВВ. 22 января медики использовали все тесты, которые у них на этот день были в наличии. Хватило их не всем. Об этом Свободному радио рассказали мониторы БФ “Право на защиту”.
Так через КПВВ “Новотроицкое” на ВОТ прошли 89 человек, оттуда — 50. Из них 27 успели сделать экспресс-тест на COVID-19. Все результаты были отрицательные, поэтому люди смогут не оставаться на самоизоляции. В то же время был как минимум еще один желающий, для которого тест-систем уже не хватило.
Добавим, вчера также работал КПВВ в Станице Луганской: там на ВОТ прошли 448 человек, из ОРЛО — 503.
Теги: Донбасс, тест, КПВВ, COVID-19
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