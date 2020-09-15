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"ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"
15.09.2020 12:00
Люди, которые въезжают в ДНР через КПП в Еленовке, смогут не проходить обсервацию, сдав тест на коронавирус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, предает Интернет-газета "Жизнь".
Как рассказывают люди, с 14 сентября у всех въезжающих в ДНР через Еленовку есть возможность сдать экспресс-тест за 1750 руб. (686 грн по местному курсу на 14.09.2020) и отправиться на самоизоляцию вместо обсервации.
Очевидцы отмечают, что прямо на КПП ДНР «Еленовка» берется анализ крови, именно поэтому цена не 1600 руб. (627 грн), как в больнице, а на 150 руб. (59 грн) больше.
Напомним, чтобы попасть к себе домой, жителям ОРДО необходимо подать заявление в специальный "штаб" «Здоровое движение».
Теги: Донбасс, тест, Еленовка, КПВВ, COVID-19, самоизоляция
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