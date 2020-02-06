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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля

06.02.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 6860 человек и 1175 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8120 человек и 954 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6620 человек и 1260 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2760 человек и 590 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9885 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 140 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/50;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Александр: «5:24. В Еленовке около 40 машин основной и 6 льготы»;
Александр К. «7:16. Что в Еленовке в сторону Украины, ходит транспорт?»;
Александр: «7:20. Да, автобусов очень много»;
Александр К. «7:21. Спасибо. Машин много?»;
Александр: «7:21. Основной около 60. Уже была первая большая протяжка»;
Оленька: «7:55. А пеших много?»;
Александр: «7:58. Пеших мало»;
Denis: «8:35. Еленовка. Машин много уже».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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