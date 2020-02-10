- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля11:00
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО17:00
- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля10:00
- В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"09:00
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов16:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля
Сегодня, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 22,6 тыс. человек и 2,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 5585 человек и 715 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 4615 человек и 860 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4740 человек и 940 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1650 человек и 380 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6035 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Kristinka: «7:48. Еленовка. Машин 50 из Донецка, плюс льгота. Может 40. На самом посту машин очень много».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше
- Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января
- Хто попався на КПВВ Мар’їнка
- На двух донбасских КПВВ произошли задержания
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин
- Ситуация на КПВВ: У линии разграничения рекордно маленькие очереди — 75 машин
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля11:00
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО17:00
- Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет16:00
- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля10:00
- В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"09:00
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10:00
- В Минобороны анонсировали внедрение электронных военных билетов09:00
- Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины08:00
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые17:00
- Вступили в действие новые правила пересечения админграницы с Крымом для детей15:00
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля11:00
- В Таиланде спецназ ликвидировал стрелка, убившего более 25 человек10:00
- 20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)09:00
- Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)08:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля
- В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые
- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
- Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет