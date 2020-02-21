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В "ДНР" рассказали, когда необходимо менять "республиканский" паспорт
21.02.2020 12:00
В сообщении миграционной службы самопровозглашенной республики говорится, что паспорт «ДНР», полученный после 22 марта 2019 года, необходимо менять при достижении 20-ти и 45-летнего возраста, сообщает gorlovka.ua.
Там пояснили, что замена паспорта производится при наличии одного из следующих оснований:
— достижение возраста 20 и 45 лет;
— изменение гражданином в установленом порядке ФИО, а также сведений о дате и месте рождения;
— непригодности паспорта для дальнейшего использования в следствии износа, повреждения или других причин, обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей.
Теги: обмен, паспорт, ДНР
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