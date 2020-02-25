В "ДНР" придумали новую "государственную награду"

25.02.2020 12:00

Главарь ОРДО Денис Пушилин подписал "указ" о создании "Государственной награды - знака отличия" "За заслуги перед" Донецкой народной республикой ", передает Depo.Донбасс.

Как отмечается, "знак отличия" может вручаться как жителям "ДНР", так и гражданам других государств и лицам без гражданства за плодотворную государственную и общественную деятельность, укрепление "межгосударственных связей" "ДНР", особые заслуги в гуманитарной сфере, благотворительности, правозащитной работе, значительный вклад в различные сферы жизни, включая науку, культуру, дипломатию, оборону и безопасность "республики". Эта псевдонаграда имеет три степени.