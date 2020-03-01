КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК

01.03.2020 09:00

В субботу, 29 февраля, позиции украинских бойцов на Донбассе были обстреляны из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов двое бойцов получили ранения, а работу КПВВ пришлось временно остановить. Режим "Красный" был введен до специального распоряжения.

Отмечатесят, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.