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Архив - Донецкая область

Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь

04.03.2020 12:00
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Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь

Освобожденным украинским пленникам наемников РФ начали выплачивать обещанные государством выплаты. Об этом сообщил журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Перечислили 100 тыс. грн. Другим ребятам тоже деньги начали приходить. Спасибо, людям наконец-то станет легче", - написал он.
В свою очередь глава Минветеранов Оксана Коляда сообщила в Facebook, что материальная помощь начислена 65 освобожденным в ходе обмена.
"По остальным освобожденным 29 декабря 2019 работа ведется. Напомню, что к некоторым из них есть вопросы у правоохранительных органов", - написала она.



Теги: Донбасс, помощь, выплаты, обмен пленными
 
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