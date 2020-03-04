Главная / Новости / Донецкая область / Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь
Последние новости раздела
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь
04.03.2020 12:00
Освобожденным украинским пленникам наемников РФ начали выплачивать обещанные государством выплаты. Об этом сообщил журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Перечислили 100 тыс. грн. Другим ребятам тоже деньги начали приходить. Спасибо, людям наконец-то станет легче", - написал он.
В свою очередь глава Минветеранов Оксана Коляда сообщила в Facebook, что материальная помощь начислена 65 освобожденным в ходе обмена.
"По остальным освобожденным 29 декабря 2019 работа ведется. Напомню, что к некоторым из них есть вопросы у правоохранительных органов", - написала она.
Теги: Донбасс, помощь, выплаты, обмен пленными
Читайте также:
- Спрашивайте-отвечаем: Как рассчитать помощь на детей
- Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам
- Майские выплаты: кто из украинцев может рассчитывать на разовую материальную помощь
- Как украинцам пересчитают пенсии и выплатят одноразовую помощь: названы главные условия
- На какие выплаты и помощь могут рассчитывать переселенцы от государства
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/2111:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше09:30
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/2116:00
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ15:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"