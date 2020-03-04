Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь

04.03.2020 12:00

Освобожденным украинским пленникам наемников РФ начали выплачивать обещанные государством выплаты. Об этом сообщил журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Перечислили 100 тыс. грн. Другим ребятам тоже деньги начали приходить. Спасибо, людям наконец-то станет легче", - написал он.

В свою очередь глава Минветеранов Оксана Коляда сообщила в Facebook, что материальная помощь начислена 65 освобожденным в ходе обмена.

"По остальным освобожденным 29 декабря 2019 работа ведется. Напомню, что к некоторым из них есть вопросы у правоохранительных органов", - написала она.