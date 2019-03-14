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Как украинцам пересчитают пенсии и выплатят одноразовую помощь: названы главные условия
В настоящее время в стране одновременно происходят два процесса, которые имеют совершенно разную природу: индексация пенсий и единовременная выплата в сумме 2400 гривен для определенной группы пенсионеров.
Об этом стало из видеоблога "Финансовая грамотность" экономического эксперта Сергея Фурса.
Экономист уверен, что индексация базируется на законе о реформе пенсионной системы, принятой еще в конце 2017 года. Этот закон предусматривает, что с 2019 года пенсии ежегодно будут перечислять по прозрачной и понятной формуле. Это правильно и никак не связано с выборами.
"Попытки привязать начало индексации до выборов выглядят неуместно. Ведь закон принимался в 2017 году и кроме индексации предусматривал еще и переход на новую формулу", - пояснил Фурса.
Эксперт добавил, что именно это спровоцировало повышение пенсий в конце 2017 года, поэтому логично, что не было необходимости делать индексацию в 2018 году. Так же как и пропускать 2019 год только по той причине, что это – год выборов.
Однако Фурса отметил, что единовременные выплаты имеют политический подтекст, а именно борьбу за голоса наиболее бедного электората, который традиционно чувствителен к таким "добрых дел".
"Да, это плохо, как и любая форма подкупа избирателей. Но это – традиционное поведение любой украинской власти. И Янукович, и Тимошенко в свое время делали так же", – сказал он.
Экономист резюмировал, что этот процесс не остановить, пока политики будут видеть, что подкуп избирателя за деньги всех налогоплательщиков отражается на росте рейтинге того, кто осуществляет подкуп.
Дополнительные выплаты получат те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые раньше имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж: более 35 лет мужчины и 30 лет женщины, которые вышли на пенсию после 2011 года; 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, которые вышли на пенсию до 2011 года.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, помощь, выплаты, пенсии
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