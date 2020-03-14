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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта
Сегодня, 14 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 марта через КПВВ последовало 53,6 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 12435 человек и 1415 транспортных средств;
«Марьинка» – 10410 человек и 1640 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 10685 человек и 1885 транспортных средств;
«Гнутово» – 4345 человек и 845 транспортных средств;
«Станица Луганская» -–15745 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 30/10;
«Марьинка» – 0/80;
«Новотроицкое» – 30/70;
«Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Катюха: «7:39. Народу на КПП в сторону Украины очень много: за туалетом метров 300 людей»;
Серега: «8:34. На Майорске нормально: машин 10 из Украины»;
Сабина: «8:57. Очередь большая, но двигаемся быстро».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Александра: «7:24. На Каргиле огромна пешая очередь, сколько под навесом, столько и рядом с ними стоят»;
Алексей: «7:30. Льгота у основания моста»;
Елена: «7:42. На Каргиле пеших около 1000 человек».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Оксана: «8:13. В Еленовке очередь на церкви»;
Евгений: «0:08. Еленовка, очередь на повороте».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Роман: «5:23. КПП Октябрь общая – до знака Куликово»;
Григорий: «6:04. На 7:00 (мск) на Октябре на знаке Куликово. Льгота до камышей»;
Роман: «7:23. Октябрь – пошла хорошая протяжка общая и льготы»;
Александр: «8:01. Машин много. Льгота за камышами».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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