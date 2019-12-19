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Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря
19.12.2019 10:30
Сегодня утром, 19 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 46,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10255 человек и 1185 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9140 человек и 1335 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9740 человек и 1725 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3855 человек и 710 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 13680 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 300 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/100;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;
КПВВ «Гнутово» – 20/30.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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