Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря

19.12.2019 10:30

Сегодня утром, 19 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 46,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10255 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9140 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9740 человек и 1725 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3855 человек и 710 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13680 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 300 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.