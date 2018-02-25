Донбасс: обнародованы данные мониторинга ситуации на КПВВ утром 25 февраля

25.02.2018 09:06

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, утром 25 февраля на въезд и выезд скопилось 460 авто.



По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 40 и 90 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 50 и 70; у КПВВ "Новотроицкое" - 40 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 80 и 60 авто соответственно.



Напомним, что за прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.



