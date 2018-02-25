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Архив - Донецкая область

Донбасс: обнародованы данные мониторинга ситуации на КПВВ утром 25 февраля

25.02.2018 09:06
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Донбасс: обнародованы данные мониторинга ситуации на КПВВ утром 25 февраля

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, утром 25 февраля на въезд и выезд скопилось 460 авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 40 и 90 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 50 и 70; у КПВВ "Новотроицкое" - 40 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 80 и 60 авто соответственно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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