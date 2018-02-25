На Донбассе упал пассажиропоток через линию разграничения

25.02.2018 08:38

За прошедшие сутки, 24 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекло значительно меньше граждан, чем сутками ранее.



По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, тогда как сутками ранее - 40,5 тыс. человек и более 5,4 тыс. авто. Таким образом, за сутки количество пересечений упало почти на 10 тысяч человек.



Что до статистики по каждому КПВВ, то в субботу она выглядела следующим образом:



"Майорск" - 7075 человек и 845 транспортных средств;



"Марьинка" - 8410 человек и 1550 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6065 человек и 1225 транспортных средств;



"Гнутово" -3065 человек и 750 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 6495 человек.