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На Донбассе упал пассажиропоток через линию разграничения
За прошедшие сутки, 24 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекло значительно меньше граждан, чем сутками ранее.
По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, тогда как сутками ранее - 40,5 тыс. человек и более 5,4 тыс. авто. Таким образом, за сутки количество пересечений упало почти на 10 тысяч человек.
Что до статистики по каждому КПВВ, то в субботу она выглядела следующим образом:
"Майорск" - 7075 человек и 845 транспортных средств;
"Марьинка" - 8410 человек и 1550 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6065 человек и 1225 транспортных средств;
"Гнутово" -3065 человек и 750 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 6495 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, пассажиропоток
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