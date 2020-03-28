В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина

28.03.2020 10:00

Вчера оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу, сообщает Depo.Донбасс.

Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни не имеет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.