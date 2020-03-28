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В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина
28.03.2020 10:00
Вчера оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу, сообщает Depo.Донбасс.
Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни не имеет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.
Теги: Авдеевка, ранение, обстрел
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