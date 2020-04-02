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Архив - Донецкая область

В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-19

02.04.2020 08:00
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В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-19

В Донецкой области лабораторно подтвержден седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кририленко.
"67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Состояние больной врачи оценивают как средней тяжести", - написал чиновник.
Женщина госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда.



Теги: Донбасс, заражение, COVID-19
 
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