Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"

28.05.2020 11:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин пожаловался, что его страница в "Твиттере" была взломана, поэтому слова раскаяния за обстрел боевиками "республики" жилых кварталов принадлежат не ему, сообщает ОстроВ.

В среду вечером на странице главаря "ДНР" появилось сообщение, что он соболезнует мирным жителям за несогласованный обстрел "жилых кварталов нашими подразделениями" и обещает лично разобраться с нарушителями Минских соглашений "вооруженными силами ДНР".

Некоторое время спустя все сепаратистские пропагандистские ресурсы и ряд центральных российских СМИ сообщили, что страница главаря "ДНР" взломана и это вовсе не Денис Пушилин просит у мирных жителей прощения за "несогласованные обстрелы".