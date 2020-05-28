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Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"
28.05.2020 11:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин пожаловался, что его страница в "Твиттере" была взломана, поэтому слова раскаяния за обстрел боевиками "республики" жилых кварталов принадлежат не ему, сообщает ОстроВ.
В среду вечером на странице главаря "ДНР" появилось сообщение, что он соболезнует мирным жителям за несогласованный обстрел "жилых кварталов нашими подразделениями" и обещает лично разобраться с нарушителями Минских соглашений "вооруженными силами ДНР".
Некоторое время спустя все сепаратистские пропагандистские ресурсы и ряд центральных российских СМИ сообщили, что страница главаря "ДНР" взломана и это вовсе не Денис Пушилин просит у мирных жителей прощения за "несогласованные обстрелы".
Теги: Twitter, взлом, аккаунт, Пушилин
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