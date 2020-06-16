- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер09:00
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным17:00
- В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом09:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, разыскали бронетранспортер, который с февраля 2015 считался похищенным из воинской части. Об этом сообщается на сайте ГБР, передает LB.ua.
Следователи установили, что в феврале 2015 неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 для проведения ремонта. При этом передача военного имущества не была никак документально оформлена.
В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт, пропала, а боевую машину в воинскую часть не вернули.
12 июня 2020 года в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер.
После получения соответствующих выводов и экспертиз, БТР вернут в часть.
Теги: Краматорск, пропажа, БТР
- К Евро-2012 на севере Донецкой области гостиницы облагородят, а позор скроют за забором
- Приятное открытие в Краматорске
- Матч между сборными Франции и Англии будет охранять СУ-27
- Мисс Донбасс OPEN. Самые красивые проведут экскурсию по Донецку и области
- Что ждет украинцев в 2009 году
- В Краматорске прошел футбольный турнир памяти юного патриота, убитого сепаратистами
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер09:00
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным17:00
- За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек16:00
- В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом09:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер09:00
- В США возобновили смертную казнь08:00
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным17:00
- За воскресенье КПВВ "Станица Луганская" смог пересечь 181 человек16:00
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Ситуация в КПВВ на границе с оккупированным Крымом по данным МВД13:00
- Участники "Дизель шоу" обвинили "Квартал 95" в плагиате (ВИДЕО)12:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Колос" (ВИДЕО)11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня10:00
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина
- В "ДНР" пропала связь Vodafone
- В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным
- СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня
- Ситуация в КПВВ на границе с оккупированным Крымом по данным МВД