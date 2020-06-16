Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер

16.06.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, разыскали бронетранспортер, который с февраля 2015 считался похищенным из воинской части. Об этом сообщается на сайте ГБР, передает LB.ua.
Следователи  установили, что в феврале 2015 неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 для проведения ремонта. При этом передача военного имущества не была никак документально оформлена.
В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт, пропала, а боевую машину в воинскую часть не вернули.
12 июня 2020 года в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер.
После получения соответствующих выводов и экспертиз, БТР вернут в часть.



Теги: Краматорск, пропажа, БТР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх