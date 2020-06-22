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В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"
Сегодня, 22 июня, "ДНР" открыла на выезд пункт пропуска "Еленовка", который связан с украинским КПВВ "Новостроицкое". В свою очередь украинская сторона открыла "Новотроицкое", сообщает сайт novosti.dn.ua.
В "ДНР" также анонсировали, что работа "Еленовки" на въезд начнется 25 июня. Однако въезд жителей ОРДО через КПВВ на подконтрольную группировке "ДНР" территорию будет осуществляется по спискам, составленным представителями "штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".
Кроме того, прибывшим необходимо будет провести двухнедельную обсервацию в одной из больниц "ДНР".
Для включения в списки необходимо одно из следующих оснований:
• прохождение лечения на территории ОРДО;
• прохождение обучения на территории ОРДО;
• для осуществления трудовой деятельности на территории ОРДО;
• при необходимости ухода за больным, проживающим на территории ОРДО;
• для воссоединения с семьей, проживающей на территории ОРДО.
Отмечается, что для включения в список "ДНР" необходимо подать заявку с указанием соответствующего основания для въезда и копий подтверждающих документов в электронном виде через Telegram-канал @ShtabDNR_bot или на адрес электронной почты: [email protected]
Штаб рассматривает заявку до 10 рабочих дней. Ответ придет на электронную почту или по телефону.
Теги: Донбасс, правила, Еленовка, ДНР, КПВВ
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