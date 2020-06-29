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Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)
Ко Дню Конституции, неподалеку от линии разграничения, волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе - и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", - рассказал один из волонтеров.
Уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.
Теги: Украина, Донецк, флаг, День Конституции
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