В результате обстрела боевиков погибла жительница прифронтового Зайцево

03.07.2020 10:00

Жительница поселка Зайцево в Донецкой области погибла в результате обстрела со стороны боевиков сегодня утром, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что женщина 1940 года рождения погибла в результате обстрела из минометов калибра 82 мм.

С начала текущих суток штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов на Донбассе.