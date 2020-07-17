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Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ
На Донетчине вблизи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения будут функционировать мобильные Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Как сообщает Донецкая ОВГА, проект будет реализован при поддержке Программы развития ООН, передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что мобильные ЦПАУ появятся на всех четырех КПВВ. При этом ЦПАУ в Зайцево будет принадлежать Северской ОТО и будет предоставлять весь спектр услуг, предусмотренный полномочиями общины.
ЦПАУ сможет предоставлять паспортные услуги и обслуживать владельцев водительских прав.
Мобильные ЦПАУ откроются сразу после возобновления работы КПВВ и завершения карантина. Их услугами смогут воспользоваться как жители оккупированных территорий, так и жители ближайших населенных пунктов.
Мобильный ЦПАУ – это специально оборудованный грузовой автомобиль, в котором размещаются рабочие места и места для посетителей. При необходимости такой автомобиль может быть перемещен в любой населенный пункт, в котором люди имеют потребности в получении административных услуг.
Теги: Донбасс, услуги, КПВВ, ОГА
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