Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»

20.07.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»

Перевозчики, работающие на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, предлагают гражданам перевозку из ОРДО в ОРЛО — на КПВВ «Станица Луганская», пройти который значительно проще, чем КПП «Еленовка». Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает «ДонПресс».
По их словам, перевозка проходит мимо блокпостов незаконных вооруженных формирований (официально сообщение между ОРЛО и ОРДО закрыто).
Местные жители считают, что это бизнес самих представителей «местной власти», которые пытаются заработать на перевозках.
«Господа, это зашквар вселенских масштабов! Неужели не понятно, что народ все видит и понимает, сравнивая это движение с „гуманитарными коридорами“ на Еленовке и пропуском по 300 человек в неделю с невероятными преградами и ограничениями? Заявите уже на прямую, на уровне Морозовой, Пушилина и так далее — проезд в Украину и обратно открыт без ограничений, обсерваций и списков, но только через РФ. У вас даже в Штабе напрямую советуют ехать через Российскую Федерацию», — возмущены дончане.



Теги: поездка, ДНР, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх