"Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину

07.04.2017 10:06

На "Обозревателе" донецкий блогер Андрей Андреев описал свое путешествие из фейковой "республики" в Украину.

Предлагаем текст полностью.

"Поездка Донецк - Волноваха - Донецк. На частном перевозчике найденном в интернете. Поговорил с "приятным женским голосом" диспетчера, договорились о выезде в 6 утра.

По деньгам 350 + 350 гривен, за 60 + 60 км. Машина на место встречи прибыла вовремя, я был четвёртым пассажиром... в женском коллективе.))

Водитель - мужик средних лет с поставленной саморекламой о своих возможностях. Это успокаивает.)))) Психологический момент учтён верно. Пассажиры... понять кто они по взглядам невозможно... в политическое обсуждение никто не лезет, ну и я - тоже. По бытовому - нормальные "тётки".

Блокпостиков, где машину тормозят, заглядывают внутрь, перекидываются парой слов с водилой, иногда требуют паспорта - суммарно около десятка с обеих сторон.

Водила со всеми на "брат"... и с сепарами, и с нашими. Всем улыбается, приветственно жестикулирует, одаривает пачками сигарет. Многих знает.

Одинаково ругает и тех, и других за жадность, за поборы. Правда, сепаров ругает немного больше - скорее всего, из меркантильных соображений - больше дерут, больше угрожают. И на сепарских постах водила больше напряжён.

Дороги, сами по себе отвратительные, разбитые, превращены между свободными населёнными пунктами и оккупированными в позорное уё*ище. На блокпостиках и блокпостах дороги перегорожены громадными железобетонными блоками расположенными так, чтобы дорога была "в змейку". Проезжать змейку можно только по разрежающему сигналу. Помимо "змеек" на некоторых блокпостах есть система укрытий, блиндажей... прям на дороге.



Опытная путешественница повела всех нас в туалет на украинском блокпосту (на сепарских я их вообще не видел) - три деревянные собачьи будки только более высокие, с плохо закрывающимися дверьми, из трёх будок, дверь закрывалась только в одной, остальные на полу распашку... каканье - это естественный процесс - не фиг стыдиться))) Проблема в сральнях - как стать, шоб вступить, но не очень? Я стал с трудом враскоряку, женщинам было явно сложнее.)))Часто встречаются огромные предупреждающие плакаты, что с дороги ни ногой - заминировано.

Впечатление от всего этого удручающее. Основных блокпостов с каждой стороны по одному, где серьёзно проверяют паспорта и машины, где выстраиваются длинные очереди.

Преимущество перевозчика - объезд основной очереди.

Посмотрел на пассажиров автобусов. У них поездка с двумя пересадками: первый автобус довозит до основного блок поста, там все высаживаются, проходят проверку, накапливаются в группу, потом бегут (б*я, почему-то бегут!) к следующему накопителю... группы отсекаются блокпостовцами, потом садятся в автобус перевозящий короткое расстояние между блокпостами, там всё повторяется - группы, бег, отсечение групп... садятся в третий автобус и едут куда им нужно.

Дико смотреть на бабулек, которые и ходят-то еле шаркая, хромая, а на блокпостах бегающих.

Аналогия с пленными возникает помимо воли.Когда проехали последний сепарский пост в сторону свободной Украины все очень заметно повеселели... не знаю с чем это связано... я-то порадовался, что гадючник остался позади, а что почувствовали женщины не знаю... но все были рады.

Расстояние в 60 км мы преодолели за 4 часа. Без особых очередей.

Ощущение униженности, собственной никчемности, ощущение пребывания не на своей земле, ощущение изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла".