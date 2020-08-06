- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"15:00
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина15:00
«Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины
Телеком-оператор «Интертелеком» объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года, сообщает AIN.UA.
Это касается Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.
Основная причина для этого: компания не успела договориться с инвесторами и привлечь деньги, чтобы в срок оплатить лицензию на LTE. Это случилось из-за нестабильной экономической ситуации коронавирусной эпидемии, подчеркивают в компании.
В то же время, как сообщают в компании, «Интертелеком» успел провести радиочастотный рефарминг (освободить часть своих радиочастот для внедрения LTE-900 другими операторами).
Компания собирается сосредоточить свои усилия на развитии элементов новой инфраструктуры в регионах с большой концентрацией абонентской аудитории, а также улучшить качественные характеристики предоставляемых голосовых и интернет сервисов.
Теги: Донбасс, работа, отключение, Интертелеком
- Сирота влип в кредит
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- В Горловке начала действовать программа "Городской заказ"
- В Дзержинске выпускников определяют в... органы
- Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, запуск планируют на завтра
- В скором времени в Украине в половине страны может пропасть свет
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"15:00
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-1910:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- В Украине второй подряд антирекорд по COVID-1912:00
- Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"11:00
- Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте10:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- "Шахтер" уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- В Турции заявили о стремительном росте числа больных COVID17:00
- Зеленский призвал Лукашенко выдать Украине воевавших на Донбассе "вагнеровцев"16:00
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"15:00
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-19
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек
- В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"