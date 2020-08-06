Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины

06.08.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины

Телеком-оператор «Интертелеком» объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года, сообщает AIN.UA.
Это касается Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.
Основная причина для этого: компания не успела договориться с инвесторами и привлечь деньги, чтобы в срок оплатить лицензию на LTE. Это случилось из-за нестабильной экономической ситуации коронавирусной эпидемии, подчеркивают в компании.
В то же время, как сообщают в компании, «Интертелеком» успел провести радиочастотный рефарминг (освободить часть своих радиочастот для внедрения LTE-900 другими операторами).
Компания собирается сосредоточить свои усилия на развитии элементов новой инфраструктуры в регионах с большой концентрацией абонентской аудитории, а также улучшить качественные характеристики предоставляемых голосовых и интернет сервисов.



Теги: Донбасс, работа, отключение, Интертелеком
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх