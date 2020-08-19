Последние новости раздела
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера17:00
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска15:00
- Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ13:00
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека11:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа13:00
- В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение11:00
- Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"17:00
- В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе10:00
- Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня17:00
Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО
19.08.2020 09:00
Боевики перекрыла последнюю возможность жителям ОРДО пересечь КПВВ на линии разграничения с Украиной - Станицу Луганскую, сообщают в соцсетях.
"Всех людей, имеющих прописку в ДНР, развернули на КПП ЛНР Станица Луганская и пригрозили штрафом за "незаконное пересечение границы ЛНР и ДНР". Перевозчики, которые предоставляли услуги проезда между ДНР и Станицей и объявлений которых было полно в сети, также отменили все рейсы. Граница между братскими Республиками остается "на замке". Что повлияло на такие действия представителей Луганской Народной Республики? Очевидно то же, что и не дает ДНР открыть нормальный пропуск людей на линии соприкосновения с Украиной - указание свыше", - сказано в сообщении.
Теги: ДНР, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской
- Сутки на Донбассе гремели бои: террористы "Л/ДНР" пустили в ход минометы возле мирных городов и сел
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской
- В ОБСЕ рассказали о ситуации с пересечением линии разграничения в Станице Луганской
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера17:00
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска15:00
- Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ13:00
- На КПВВ «Станица Луганская» 10 человек потеряли сознание от жары12:00
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека11:00
- В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"14:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа13:00
- В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение11:00
- Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"17:00
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- В Сирии взорвали российского генерала08:00
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера17:00
- Определены время и место матча за Суперкубок Украины16:00
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска15:00
- В Китае запатентовали первую вакцину от COVID-1914:00
- Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ13:00
- На КПВВ «Станица Луганская» 10 человек потеряли сознание от жары12:00
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа10:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа
- В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"
- Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера
- Лукашенко договорился с Путиным о военной поддержке
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа
- В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа