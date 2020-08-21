Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 21 августа

21.08.2020 14:00

О текущем состоянии на контрольных пунктах в зоне ООС на Донбассе сегодня, 21 августа рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, сообщает "Свободное радио".

КПВВ "Станица Луганская" работает с 07:00 до 20:00. В таком режиме пункт функционирует ежедневно. Заметим, что зеркальный блокпост боевиков закрывается в 18:00.

"По состоянию на 10:00 на контролируемую территорию последовали 456 человек, на временно оккупированную - 343.

20 августа на подконтрольную территорию прошел 1251 человек, а на оккупированную - 1634", - сообщает представитель пограничников.

Через КПВВ "Новотроицкое" украинские пограничники пропускают людей ежедневно с 07:00 до 20:00, в то время как контролируемая оккупантами "Еленовка" работает два раза в неделю с 9:00 до 18:00.

"На контролируемую территорию пока не было ни людей, ни транспорта. На временно оккупированную территорию последовали 3 автомобиля и 48 человек ", - говорит Игорь Лизогуб.

Он добавил, что вечером 20 августа в палаточном городке ДСНС в ожидании открытия гуманитарного коридора остались ночевать 11 человек.