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Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 21 августа
О текущем состоянии на контрольных пунктах в зоне ООС на Донбассе сегодня, 21 августа рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, сообщает "Свободное радио".
КПВВ "Станица Луганская" работает с 07:00 до 20:00. В таком режиме пункт функционирует ежедневно. Заметим, что зеркальный блокпост боевиков закрывается в 18:00.
"По состоянию на 10:00 на контролируемую территорию последовали 456 человек, на временно оккупированную - 343.
20 августа на подконтрольную территорию прошел 1251 человек, а на оккупированную - 1634", - сообщает представитель пограничников.
Через КПВВ "Новотроицкое" украинские пограничники пропускают людей ежедневно с 07:00 до 20:00, в то время как контролируемая оккупантами "Еленовка" работает два раза в неделю с 9:00 до 18:00.
"На контролируемую территорию пока не было ни людей, ни транспорта. На временно оккупированную территорию последовали 3 автомобиля и 48 человек ", - говорит Игорь Лизогуб.
Он добавил, что вечером 20 августа в палаточном городке ДСНС в ожидании открытия гуманитарного коридора остались ночевать 11 человек.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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