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На Донетчине через КПВВ не пропустили ноутбук, сигареты и запчасти
В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники за сутки предотвратили две попытки незаконно провезти через линию соприкосновения товары на общую сумму почти 35 тыс. грн. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«За прошедшие сутки военнослужащие Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Майорск" и "Новотроицкое" помешали двум попыткам нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. Среди них – ноутбук, электронные сигареты, запчасти к системе газового отопления и табачные изделия на общую сумму почти 35 тыс. грн», – говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе уточнили, что товары были изъяты работниками фискальной службы для принятия соответствующего правового решения.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ноутбук, сигареты, пункт пропуска, КПВВ
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